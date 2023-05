Reprodução Rei Charles

Após a coroação e a procissão de dois quilômetros, o rei Charles III apareceu na sacada do Palácio de Buckingham e fez o primeiro aceno à multidão, em uma tradição que remonta a 1851, quando a rainha Vitória cumprimentou pela primeira vez do local os apoiadores.

Enquanto ele era saudado pelo público, que gritava frases como “God Save the King” (Deus salve o rei), aeronaves da Força Aérea Real sobrevoavam o palácio.

Além de Charles e da rainha Camilla, outros membros do alto escalão da realeza apareceram para cumprimentar o público, entre eles, seus irmãos, o príncipe Edward e sua esposa Sophie e a princesa Anne. William e Catherine, príncipe e princesa de Gales, também estiveram presentes.

No entanto, o príncipe Harry, filho mais novo do rei e que tem protagonizado brigas públicas com a família real, mais uma vez foi excluído.

O evento segue no domingo, quando está marcado o “Grande Almoço da Coroação”, iniciativa é organizada pelo Eden Project. Já à noite, o gramado leste do Castelo De Windsor vai receber o show da coroação, pela primeira vez realizado no terreno do castelo. A banda Take That, o músico Lionel Ritchie, o cantor de ópera italiana Andrea Bocelli e a cantora Katy Perry, estão confirmados.

O show deve ter a presença de 10 mil pessoas, que foram sorteadas por meio de uma divisão geográfica.