Divulgação Carlos Bolsonaro

O vereador Carlos Bolsonaro entrou com um processo contra o ex-deputado Julian Lemos, ex-apoiador do bolsonarismo. As informações são do colunista do "O Globo", Ancelmo Gois.

A ação ocorre após Lemos, em entrevista no ano passado, afirmar que Carlos era um “sociopata capaz de matar o pai, matar a mãe” e um “esquizofrênico”. O empresário também apontou que vereador era “frouxo”.

Por conta do ataque, o filho de Jair Bolsonaro pede na Justiça a indenização de R$ 52 mil.

A briga entre os dois, porém, é antiga e começou ainda no primeiro ano do mandato de Bolsonaro. Em 2019, Julian disse que Carlos era "um maluco cheio de fantasmas na sua cabeça, alguém que não consegue ter vida social, só dorme no remédio controlado".

O filho de Bolsonaro não deixou por menos e chamou Lemos de "maior fofoqueiro do Brasil". A discussão seguiu e o então deputado rebateu, dizendo que o vereador era um "cão presidencial" e "ladrão de salário de assessor".

Julian foi um dos principais coordenadores de campanha de Jair Bolsonaro no Nordeste, nas eleições de 2018. Após um ano de mandato presidencial, porém, ela já demonstrava insatisfação com ações tomadas pelo antigo presidente.