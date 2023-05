Redes sociais Bandidos alvejam carro na Linha Amarela no Rio; mulher morre

Na manhã desta quinta-feira (4), uma mulher de 51 anos foi morta a tiros na Linha Amarela, altura de Pilares , na Zona Norte do Rio.

A vítima, identificada como Cláudia Maria da Costa , estava dentro de um Fiat Toro com diversas perfurações de bala quando os agentes do 3ºBPM (Méier) e o Corpo de Bombeiros chegaram ao local.

Cláudia tinha anotações criminais por estelionato e receptação.

A área foi isolada para a realização da perícia pela Polícia Militar. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) irá investigar o caso e já enviou agentes para o local.

A saída 5 da Linha Amarela foi interditada no sentido Fundão , de acordo com o Centro de Operações Rio (COR), e há lentidão do túnel da Covanca até o pedágio.

