redacao@odia.com.br (Estadão Conteúdo) Câmara aprova urgência de PL das Fake News

A organização Avaaz realizará um ato em defesa do PL das Fake News em frente ao Congresso nesta terça-feira (2) -- dia em que a proposta pode ser votada na Câmara dos Deputados .

As informações foram divulgadas hoje pela âncora da CNN, Daniela Lima , onde afirma que a iniciativa visa lembrar das vítimas que perderam suas vidas em ataques a escolas no Brasil.

A associação levará 35 mochilas vazias para o Parlamento

A Avaaz é uma associação global que mobiliza milhões de pessoas em prol de causas internacionais urgentes.

Caso aprovado, o PL criará a Lei Brasileira de Liberdade , Responsabilidade e Transparência na Internet , com a intenção de estabelecer obrigações para redes sociais, ferramentas de busca e aplicativos de mensagens em relação à sinalização e remoção de contas e conteúdos considerados criminosos.

O governo federal pretende regulamentar a retirada de perfis e publicações violentas . O Projeto de Lei das Fake News deve ser votado na terça-feira (2) na Câmara dos Deputados .

Antes da sessão plenária, haverá uma reunião de líderes para discutir o cenário, avaliar a situação e contar votos.

Líderes políticos acreditam que Lira não deve arriscar uma derrota na votação. Se a aprovação não estiver garantida, o presidente da Câmara, Arthur Lira, poderá adiar a votação.

O relator do projeto, deputado Orlando Silva (PCdoB-SP) , também estará presente no encontro.

A bancada evangélica , o Partido Liberal (PL) e o Republicanos faem oposição à proposta de lei e se mobilizam para garantir que parlamentares votem contra a medidade do governo sub a alegação de que o PL dá brecha para censura nas redes.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.