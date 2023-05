Antonio Cruz/Agência Brasil Tereza Cristina (arquivo)

De acordo com um comunicado divulgado pela assessoria da senadora Tereza Cristina (PP-MS) , uma fazenda de sua propriedade em Terenos (MS) foi invadida durante a madrugada do dia 30 de abril por um pequeno grupo de sem-terra.

A Polícia Militar do Mato Grosso do Sul foi acionada e os invasores saíram pacificamente pela manhã

Não se sabe qual grupo foi responsável pela invasão, já que o Movimento dos Sem Terra (MST) do estado negou envolvimento no ato.

O MST informou que suas atividades em abril se concentraram em doações de alimentos saudáveis e sementes agroecológicas para comunidades indígenas, e que nenhuma invasão de terras ocorreu no Mato Grosso do Sul.

A senadora Tereza Cristina , que foi ministra da Agricultura no governo Bolsonaro e foi eleita senadora com uma ampla margem de votos em 2022, enfrenta agora um momento de tensão com o MST e o Congresso .

A Câmara aprovou a criação da CPI do MST junto a outras duas comissões de inquérito, das Americanas e da manipulação dos resultados de futebol.

A CPI do MST foi articulada pela Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) com o objetivo investigar as invasões de propriedades rurais realizadas pelo Movimentodos Sem Terra (MST) e identificar possíveis irregularidades cometidas pelo grupo.

O MST invadiu fazendas da Suzano e uma área de pesquisa da Embrapa, o que gerou atritos com a gestão petista nos primeiros três meses de governo.

A decisão de se instalar a CPI gerou polêmica entre apoiadores do MST que afirmam que a medida é uma tentativa de criminalizar o movimento social e o atual presidente.

Enquanto isso... Agrishow

O clima de tensão tem afetado outros setores do agronegócio, como a Agrishow, a maior feira de tecnologia agrícola do país, que decidiu cancelar a cerimônia de abertura prevista para o feriado do Dia do Trabalho.

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, foi desconvidado após a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro no evento, o que gerou repercussão negativa. A ausência do governo federal na abertura da feira pela primeira vez desde sua inauguração em 1994, é atribuída à possibilidade de questionamentos sobre a tolerância com as invasões do MST.

