Divulgação/PMRJ - 25.01.2023 Policiais militares do BPChq realizam ações preventivas e repressivas

A cidade maravilhosa ainda continua linda? Do ponto de vista da segurança pública e qualidade de vida , a realidade do Rio de Janeiro é bem distante da impressa nos cartões postais ou fotos com paisagens paradisíacas e estonteantes.

A cidade apresenta uma crescente onde da violência e disputa territorial entre milicianos e traficantes e essa guerra tem levado a um aumento significativo de conflitos armados entre a polícia, facções e milicianos .

A guerra coloca em risco a vida de moradores inocentes, que muitas vezes se encontram na linha de fogo.

Essas ações têm afetado diretamente a vida de quase 2,5 milhões de moradores da cidade do Rio de Janeiro , que se encontram sob o controle desses grupos criminosos.

Divulgação Polícia Militar apreende mulher com quatro fuzis na mala na Rodoviária do Rio 14/04/2023

Segundo um levantamento do banco de dados Fogo Cruzado , essa população está vivendo sob o cerco de milicianos e traficantes.

Os traficantes têm intensificado seus esforços para expandir seu domínio em algumas áreas da cidade , e para isso estão cometendo crimes que antes eram mais comuns entre milicianos.

De acordo com reportagem exibida pelo "Bom Dia Brasil" da Tv Globo, em alguns bairros, eles passaram a cobrar taxas de comerciantes e moradores e monopolizar a venda de bens essenciais, como gás e água .

As autoridades de segurança estão trabalhando para tentar controlar a situação, apreendendo armas de fogo em média três vezes por dia.

Ainda assim, mesmo com essas operações, há uma média diária de 10 tiroteios na Região Metropolitana .

Esses confrontos têm sido frequentes em diversas áreas da cidade e têm gerado pânico e insegurança entre a população.

Jacarepaguá é uma das regiões mais afetadas pela violência e os moradores relatam o terror que têm vivido nos últimos 10 meses.

O poderio bélico dos grupos criminosos tem sido responsável pelo aumento dos confrontos armados e tem deixado os moradores em uma situação de vulnerabilidade.

Reprodução O Dia Abraçada em um urso de pelúcia, a mãe da menina Ester de Assis Oliveira, de 9 anos, chegou ao Instituto Médico Legal (IML)

Bala perdida

No início do mês, uma menina, de 9 anos, identificada como Ester de Assis Oliveira, morreu após ser baleada na tarde de 5 de abril, em uma troca de tiros na Comunidade da Congonha, em Madureira, na Zona Norte do Rio.

A vítima foi atingida por uma bala perdida durante uma guerra entre traficantes de facções rivais.



A Polícia Militar foi acionada para verificar a entrada de uma criança ferida por disparo de arma de fogo na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Irajá. O fato foi constatado na unidade e a PM confirmou que a vítima foi baleada na Congonha.



A menina morreu após ser baleada durante um confronto entre traficantes em Madureira, na Zona Norte do Rio.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.