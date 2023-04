Bruno Spada/Câmara dos Deputados - 09/01/2023 Arthur Lira

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, decidiu criar um grupo de trabalho para estudar medidas para fiscalizar e punir responsáveis por ataques às escolas.

A ideia é reunir os projetos que tratam do assunto e ampliar a fiscalização na internet. Isso porque, muito dos ataques passam pela dark web (sites não indexados e que só podem ser acessados por navegadores especializados) e em fóruns que permitem o anonimato.

A Câmara dos Deputados também terá uma comissão externa para acompanhar as investigações envolvendo a recente onda de ataques. O requerimento foi protocolado pela deputada Delegada Katarina (PSD-SE) e deve ser assinado por Lira já na próxima semana, quando o presidente retomará sua agenda na Câmara dos Deputados.

De acordo com um levantamento do Monitor do Debate Político no Meio Digital da Universidade de São Paulo (USP), que já está desatualizado, entre janeiro de 2022 e janeiro de 2023, as escolas brasileiras sofreram 10 ataques com vítimas fatais. A quantidade é quase a metade de tudo o que foi registrado nos últimos 22 anos: 22 ataques.