Reprodução - Arquivo pessoal Jovem de 31 anos foi agredido covardemente; polícia de São José dos Campos segue na investigação do caso

Um homem de 31 anos foi espancado e assaltado na cidade de São José dos Campos, situado no Vale do Paraíba Paulista.



A vítima, Wanderlan Lucas Barbarossa, alega que foi vítima de homofobia e conta que estava saindo de uma balada, quando foi brutalmente agredido e depois ainda teve o seu celular roubado. O ataque ocorreu na madrugada do último dia 12. Ele conta que três homens o insultaram e depois iniciaram as agressões .

“Os indivíduos chegaram gritando, eles nos chamaram de veado. Quando olhei para trás, um deles me agrediu na cabeça. O meu amigo conseguiu ir buscar ajuda, enquanto os dois me batiam”, contou.

Com os golpes na região do rosto, Lucas acabou desmaiando e foi levado ao Hospital Municipal de São José dos Campos e deve operar o maxilar nos próximos dias, após o rosto desinchar. A vítima teve quatro fraturas, quebrou o maxilar e ainda teve vários dentes perdidos.

"É muito triste ver isso acontecer, porque hoje foi comigo, mas amanhã pode ser com qualquer um. É importante que não ocorra mais isso com os cidadãos, sejam eles LGBT’s ou não. Agora estou aqui ainda com o rosto machucado, precisando de cirurgia e não sei o que fazer. Espero que isso nunca mais aconteça com qualquer pessoa que seja”, disse.

Apesar de o caso ter sido registrado no 5º Distrito Policial de São José dos Campos como roubo, a vítima afirma que foi espancada só por ser gay. Wanderlan foi eleito miss drag queen na cidade do Vale do Paraíba e é conhecido pelo nome artístico de Makra Beech.