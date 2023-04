Reprodução Tv Brasil - 10.04.2023 Lula nos primeiros 100 dias de governo

O líder brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva , avalia os primeiros 100 dias de sua terceira gestão como presidente do Palácio do Planalto .

"Foram 100 dias de muito trabalho, mas quero que saiba que 100 dias demorou muito. Siguinifica que a cada dia temos mais chances de melhorar este país", diss Lula.

O presidente citou que que, embora o período seja relativamente curto em comparação aos 1.460 dias para os quais foi eleito pelo povo, foi o suficiente para reverter um cenário preocupante identificado por quase mil especialistas de seus grupos de transição.

Matéria em atualização*

