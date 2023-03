Reprodução O médico Henrique Lopes Pinho desvendou um esquema de receptação de celulares roubados em SP usando GPS, pesquisas no Google e postagem nas redes sociais

No último domingo (26), um médico que mora no Rio Grande do Sul veio curtir os shows do Lollapalooza com um amigo. No evento, seu amigo teve o celular furtado. Foi ai que a saga começou.

No dia seguinte ao furto, ele utilizou as redes sociais para compartilhar uma história. Ao buscar pelo celular roubado, ele descobriu que na localização que estava o aparelho funcionava um loja de celulares dentro de um prédio residencial.

Polícia faz busca e apreensão após denúncia no TikTok viralizar

Após seu amigo ter o celular furtado no festival Lollapalooza, ele resolver fazer a busca pelo sistema de geolocalização do aparelho. O software 'Buscar iPhone' encontrou o celular em um endereço na região central de São Paulo, próximo à Cracolândia.

Ele resolveu, então, buscar pelo endereço no Google e descobriu que no local existia uma loja de revenda de aparelhos celulares.

Além do endereço comercial estar localizado em um prédio residencial, outras pessoas começaram a contar a mesma história de celulares furtados com a geolocalização apontada no mesmo endereço no centro: Rua Guaianazes, nº 56.

"Fui dar um Google no nome desse local e o resultado foi esse daqui, um monte de gente falando que o celular que foi furtado deles, foi aparecer justamente nesse local. Não feliz, eu levei isso para o Twitter e aí mais gente apareceu que teve o celular furtado em São Paulo e o celular foi parar exatamente no mesmo lugar. E, cara, claramente a polícia sabe o que que é isso. Claramente a polícia sabe que esse é um local de receptação de itens que foram furtados e ninguém faz p* nenhuma."

Na terça-feira (28), a Polícia Civil realizou mandados de busca e apreensão no prédio, localizado na Rua Guaianazes e identificado como residencial. Apenas um indivíduo foi preso. Ele portava 53 aparelhos celulares, 130 carcaças de aparelhos, além de tablets.

A Secretaria da Segurança Pública afirmou que a 1ª Delegacia de Atendimento ao Turista (Deatur) está investigando os casos e que um suspeito foi preso em flagrante por roubo de celulares durante o evento.

Os incidentes que ocorreram na área externa estão sendo apurados pelo 48º Distrito Policial (Cidade Dutra).

