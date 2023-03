Reprodução Lira e Pacheco estão em impasse sobre regras de votação no Congresso

A relação na vizinhança do Congresso Nacional tem dado o que falar. Senado e da Câmara afrentam alguns empecílhios a ocupação dos apartamentos funcionais pelos parlamentares.

A Câmara dos Deputados exige que os apartamentos ocupados por ex-deputados eleitos no Senado sejam devolvidos para serem ocupados por novos deputados eleitos. A secretaria que faz a gestão dos apartamentos alega que não há unidades suficiêntes para os atuais membros da casa.

Atualmente, onze senadores ocupam esses apartamentos, mas eles têm que sair ou entrar em acordo.

Claro que a notícia de despejo deixou os senadores insatisfeitos, visto que toda mudança existe tempo e trabalho. Por isso, pediram que a boa relação entre as casas seja mantida e que nenhuma mudança tire o transtorno dos eletivos.

Quem atualmente ocupa os apartamentos funcionais da Câmara, mas ocupa cadeira no Senado são:

Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), Wellington Fagundes (PL-MT), Efraim Filho (União Brasil-PB), Dr. Hiram (PP-RR), Tereza Cristina (PP-MS), Laércio Oliveira (PP-SE), Marcelo Castro (MDB-PI), Professora Dorinha (União Brasil-TO), Romário (PL-RJ), Alan Rick (União Brasil-AC), Eliziane Gama (PSD-MA)

Com o imbrólio, o Senado também anunciou que planeja pedir de volta os apartamentos funcionais ocupados por três deputados federais:

Gleisi Hoffmann (PT-RS), Aécio Neves (PSDB-MG), José Medeiros (PL-MT)

A situação, é claro, respingou nos presidentes das casas e criou ainda mais desconforto na relação dos líderes. Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e Arthur Lira (PP-AL) ainda travam a questão sobre a tramitação das medidas provisórias, sem acordo até então.

Os senadores resistem em aceitar à proposta da Câmara de conceder maioria aos deputados nas comissões mistas para análise das MPs ( Medidas Provisórias ).

A razão simples: a proposta daria mais força aos deputados (incluindo Arthur Lira) para travarem a aprovação dos projetos de interesse do atual gestão Lula-Alckmin e do plano de governo da coligação em situação.

