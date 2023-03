Reprodução Estúdio de telejornal é abalado ao vivo por terremoto no Paquistão

Um abalo sísmico de magnitude 6,5 foi registrado na terça-feira (21) no Afeganistão e no Paquistão , deixando pelo menos 13 pessoas mortas e mais de 90 feridas.



O tremor afetou as transmissões ao vivo de pelo menos dois canais de televisão no Paquistão. O âncora do canal Mashriq TV permaneceu calmo enquanto anunciava o terremoto, informando que áreas em torno de Peshawar estavam sofrendo tremores.

LIVE - Local TV newscaster in Pakistan breaking the news of the earthquake while the studio shakes violently pic.twitter.com/Ddbwtpq5MD — Insider Paper (@TheInsiderPaper) March 21, 2023

Edifícios em ambos os países sofreram danos. O terremoto foi sentido em uma área de mais de 1.000 quilômetros de largura, atingindo cerca de 285 milhões de pessoas em oito países, incluindo Índia, Uzbequistão, Tajiquistão, Cazaquistão, Quirguistão, Afeganistão, Turcomenistão e Paquistão .

De acordo com o Centro Sismológico Europeu-Mediterrâneo , o epicentro do terremoto foi nas montanhas Hindu Kush , no nordeste do Afeganistão, em uma província pouco povoada.

