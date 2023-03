Reprodução Lira e Pacheco estão em impasse sobre regras de votação das MPs pelo Congresso

Na tarde desta quarta-feira (22), a reunião entre os líderes das Casas Legislativas , Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco (PSD-MG), acabou em um impasse sobre o rito de tramitação das medidas provisórias (MPs).

A proposta apresentada pelo Senado de alternar a tramitação das MPs entre as Casas não foi aceita por Lira. O presidente da Câmara defende o sistema instituído durante a pandemia de Covid-19, em que todas as MPs entram no Congresso pela Câmara , sem que se forme uma comissão mista com deputados e senadores.

De maneira firme, Lira afirmou que, caso o STF restabeleça o rito constitucional ou haja um ato de força do Congresso restaurando as comissões mistas, ele não pautará mais as medidas provisórias. Dessa forma, para avançar nas pautas previstas pela gestão, o governo teria que transformar as MPs em projetos de lei de urgência.

Após a reunião, Pacheco relatou a situação para seus interlocutores, enquanto os líderes no Senado se reunirão ainda nesta tarde para defender a instalação das comissões mistas. O governo foi informado do impasse e demonstrou preocupação com a situação.

Antes do encontro, Lira afirmou que a ideia de alternar a recepção das MPs com o Senado "não tem aval de nenhum líder da Câmara". Apesar do impasse, Lira acredita que um acordo entre as Casas pode ser alcançado.

