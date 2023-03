Reprodução Desvio de R$ 500 mil de caixa de República Estudantil em Ouro Preto vira caso de polícia

Moradores da República Partenon , em Ouro Preto, Região Central de Minas Gerais, denunciam o desvio de R$ 500 mil de contas bancárias da casa, destinado a apostas virtuais.

O estudante Daniel Domingues Silva descobriu que todo o dinheiro da república havia sido desviado para a conta bancária pessoal do tesoureiro Ygor Fernandes Araújo , que é apontado pelo grupo como suspeito.

Araújo, no entanto, alega que aplicou o dinheiro com a intenção de ajudar, mas não conseguiu recuperar os valores. Parte do dinheiro seria usado para a aquisição da casa que é sede da república.

Os moradores se mobilizaram e criaram uma arrecadação virtual para quitar as dívidas. A Polícia Civil está investigando o caso e ouvindo vítimas e testemunhas.

A Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), à qual os estudantes são vinculados, informou que o suposto desvio não ocorreu em nenhum espaço acadêmico ou que tenha relação direta com projetos e ações institucionais.

