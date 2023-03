Reprodução Entregador de aplicativo denunciou na polícia um cliente que o ameaçou por ele não subir no apartamento para entregar o lanche

Um entregador de aplicativo denunciou na polícia um cliente que o ameaçou por ele não subir no apartamento para entregar o lanche.

O caso ocorreu em um condomínio na Estrada do Camorim , em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio , por volta das 23h do último domingo (19). O motoboy filmou a ameaça e registrou a ocorrência na Polícia Civil .

O morador gritou: “Se eu descesse armado, te dava uma coronhada!”. O entregador afirmou que trabalha há três anos como entregador e que o cliente se recusou a descer para pegar o pedido na portaria, alegando que os entregadores sempre sobem até seu apartamento.

Reprodução Entregadores protestam em frente a condomínio em Jacarepaguá (Rio de Janeiro)

Após alguns minutos, o cliente desceu bastante alterado para falar com o entregador na portaria. Diante das ameaças, o entregador decidiu chamar a polícia.

Uma equipe da PM foi ao local, mas o homem não quis se identificar. O entregador prestou queixa por injúria e ameaça na 32ª DP (Taquara).

Com a repercussão do caso , dezenas de outros entregadores fizeram um protesto em frente ao condomínio. A mesma situação ocorreu no mês passado com outro entregador, que foi agredido por um cliente que se recusou a descer para receber a entrega.

A plataforma iFood afirmou que a violência é inaceitável e que preza pelo respeito nas relações entre entregadores, clientes e restaurantes. A empresa informou que a conta do cliente que agrediu o entregador foi identificada e banida da plataforma.



A iFood reiterou que não há obrigatoriedade para que os entregadores subam até os apartamentos e que descer para buscar o pedido é uma forma de demonstrar respeito à categoria.



