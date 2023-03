Pixabay Cientistas alertam que Terra entrou no código vermelho por conta das mudanças climáticas

O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas da ONU (IPCC) divulgou nesta segunda-feira (20) o relatório síntese do seu atual ciclo de avaliações sobre o aquecimento global provocado pelo homem.

O documento resume os seis últimos relatórios elaborados pelo painel, que é reconhecido mundialmente como a fonte mais confiável de informações sobre as mudanças do clima.

O relatório destaca a urgência de tomar medidas mais ambiciosas para estabilizar a emissão de gases de efeito estufa na atmosfera , a fim de evitar o colapso climático do nosso planeta.

Embora existam opções viáveis e eficazes para nos adaptarmos às mudanças climáticas e reduzirmos globalmente as emissões de poluentes, o desafio continua cada vez maior.

As demandas fundamentais para que o aquecimento do planeta não ultrapasse o limite de 1,5°C até o fim do século vêm sendo implementadas num ritmo considerado “insuficiente” pelos membros do painel.

O IPCC ressalta que precisamos reduzir as emissões globais pela metade até 2030 [48%] e até 99% até 2050 para limitar o aquecimento a 1,5°C

Atualmente, o uso de combustíveis fósseis é o principal impulsionador do aquecimento global, que aumentou mais rapidamente desde 1970 do que em qualquer outro período de 50 anos durante os últimos 2000 anos.

Flickr Fachada da ONU (Arquivo)

A mudança climática também reduziu a segurança alimentar e afetou a segurança da água, e os eventos de calor extremo estão aumentando as taxas de mortalidade e doenças.

Apesar da crescente conscientização e criação de políticas, o planejamento e a implementação da adaptação estão ficando aquém do necessário.

O relatório ressalta a importância de financiamentos para o clima, que atualmente são altamente inadequados e ainda pesadamente ofuscados pelos fluxos financeiros para as energias fósseis.

O presidente do IPCC, Hoesung Lee , afirmou que "este Relatório Síntese ressalta a urgência de tomar medidas mais ambiciosas e mostra que, se agirmos agora, ainda podemos garantir um futuro sustentável habitável para todos.

A integração de ações climáticas efetivas e equitativas não apenas reduzirá perdas e danos à natureza e às pessoas, mas também proporcionará benefícios mais amplos".

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.