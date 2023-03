Marcelo Camargo/Agência Brasil - 08.01.2023 Bolsonaristas golpistas invadem Congresso, STF e Palácio do Planalto

Uma pesquisa divulgada neste domingo (19) pelo Ipec mostra que 51% dos brasileiros não responsabilizam o ex-presidente Jair Bolsonaro pelos atos golpistas de 8 de janeiro, episódio violento recente ao qual bolsonaristas radicais invadiram as sedes dos Três Poderes em Brasília.

Enquanto isso, 22% acham que Bolsonaro deveria ser julgado e impedido de concorrer nas próximas eleições, e 19% defendem que ele seja julgado e preso por conta dos ataques de seus apoiadores.

Os números revelam que a proporção de pessoas que não culpam Bolsonaro é maior nas regiões Norte e Centro-Oeste (59%) e Sul (58%) , enquanto no Nordeste o índice é de 39% . Além disso, a pesquisa aponta que pessoas com renda familiar acima de cinco salários mínimos (58%), brancas (54%) e evangélicas (66%) têm uma visão mais favorável em relação ao ex-presidente.

Avaliação dos primeiros meses do governo Lula III

A pesquisa também avaliou a administração do presidente Lula, que obteve 41% de aprovação, considerada boa ou ótima, enquanto 24% consideram ruim ou péssima, e 30% avaliam como regular. A avaliação de Lula no início de seu terceiro mandato é maior do que a de Bolsonaro em março de 2019, quando 34% dos brasileiros consideravam o governo como bom ou ótimo.

A avaliação de Lula em 2023 também é superior à de Dilma Rousseff no início de seu segundo mandato, em 2015 (12%). No entanto, ela fica abaixo dos índices dos dois primeiros mandatos de Dilma, em 2003 e 2007, que foram de 51% e 49%, respectivamente.

A pesquisa foi realizada entre os dias 2 e 6 de março de 2023 em 128 municípios brasileiros, com 2 mil pessoas, e possui uma margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%.

