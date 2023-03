Reprodução/Youtube Lula participou do evento de aniversário do PT

Os irmãos Wesley e Joesley Batista , que estiveram envolvidos em um caso de grampo durante a gestão do presidente Michel Temer, farão parte da delegação liderada pelo ex-presidente Lula em sua viagem à China , programada para ocorrer entre os dias 26 e 31 de março. A comitiva presidencial incluirá não só empresários, mas também parlamentares, governadores e ministros de Estado .

Reprodução Wesley e Joesley Batista, herdeiros da JBS

De acordo com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro , além dos empresários Joesley e Wesley Batista, bem como outros 86 já listados na comitiva, cerca de 10 outros confirmaram suas participações nos últimos dias e também farão parte do grupo durante a viagem presidencial.

O ministério divulgou uma lista com 102 nomes de representantes de diferentes setores do agronegócio:

Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente

Gleisi Hoffmann, senadora e presidente nacional do PT

Wagner Freitas, presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT)

Márcio Pochmann, ex-presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)

Luiz Dulci, ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência

Celso Amorim, ex-ministro das Relações Exteriores

Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo

Jaques Wagner, ex-ministro da Casa Civil

Gilberto Carvalho, ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência

Jilmar Tatto, ex-deputado federal

Marco Aurélio Garcia, ex-assessor especial da Presidência da República

Emídio de Souza, presidente do PT em São Paulo

José de Filippi Jr., ex-ministro da Secretaria de Relações Institucionais

Paulo Okamoto, presidente do Instituto Lula

Irmãos Wesley e Joesley Batista, empresários do ramo alimentício e envolvidos em grampo na gestão Temer

Luiz Carlos Trabuco, presidente do Conselho de Administração do Banco Bradesco

Josué Gomes da Silva, empresário e filho do ex-vice-presidente José Alencar

Carlos Alberto de Oliveira Andrade, presidente da Caoa

Paulo Skaf, presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP)

Ciro Gomes, ex-ministro e ex-governador do Ceará

Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo

Tarcísio Gomes de Freitas, ministro da Infraestrutura

Tereza Cristina, ministra da Agricultura

Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro

Wilson Witzel, governador do Rio de Janeiro (afastado)

Flávio Dino, governador do Maranhão

Renato Casagrande, governador do Espírito Santo

Camilo Santana, governador do Ceará

Wellington Dias, governador do Piauí

Fátima Bezerra, governadora do Rio Grande do Norte

Rui Costa, governador da Bahia

Belivaldo Chagas, governador de Sergipe

Paulo Câmara, governador de Pernambuco

João Azevêdo, governador da Paraíba

Renan Filho, governador de Alagoas

Flávio Dino, governador do Maranhão

Ratinho Junior, governador do Paraná

Leite, governador do Rio Grande do Sul

Romeu Zema, governador de Minas Gerais

Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.