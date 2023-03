Reprodução Redes Sociais - 15.03.2022 Dono de mercado é morto a tiros no Rio Grande do Norte - 15.03.2023

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte investiga se a morte de um comerciante em Natal tem ligação com ondas de ataques no estado .

O dono de um supermercado foi morto na noite desta terça-feira (14), no bairro Nazaré, segundo a Polícia Militar .

A vítima teria sido baleada após iniciar luta corportal com o criminoso, enquanto dois homens surgem e atiram a queima roupa contra o comerciante.

A investigação deverá apontar se o assassinato tem relação com a onda de ataques no estado.

Só na terça-feira, ao menos 19 cidades sofreram ataques de criminosos com prédios públicos e comércios atacados pro depredação e veículos incendados.

