O ex-ministro do Turismo na gestão Jair Bolsonaro (PL) , Gilson Machado Neto , disse que a orientação da Presidência da República foi de que ele não deveria devolver o relógio pois seria "deselegante". O ministro recebeu um relógio de luxo do governo do Qatar em 2019.

"Desde o momento que recebi o relógio,vindo da equipe da presidência após a viagem ao Qatar, quando ainda estava Presidente da Embratur, que avisei a Bolsonaro e pedi orientação. O mesmo orientou escutar o que falava o conselho de ética da Presidência e devolver se assim fosse o caso. O conselho decidiu pela não devolução. Além de ser uma deselegância com quem ofereceu, já imaginou o custo para o contribuinte que seria manter com segurança. TODOS OS PRESENTES RECEBIDOS POR TODOS OS INTEGRANTES de TODOS OS GOVERNOS QUE JÁ PASSARAM do Primeiro ao Quinto escalão? Não fui notificado pelo TCU reformando a decisão do conselho de ética da presidência. Estou à disposição para o que determinar a legislação", escreveu o ministro nas redes sociais.



Gilson disse que ao receber o presente notificou o ex-presidente Bolsonaro, que teria orientado que ele devolvess o item. Mas, ao tentar devolver o relógio, o Conselho de Ética da Presidência permitiu que ele ficasse com o item, porque devolvê-lo "seria uma questão de deselegância" com o governo Catar.

Na última segunda-feira (6), ele disse que vai devolver o relógio de luxo. Outros presenteados com relógios foram Osmar Terra (Cidadania) e Ernesto Araújo (Relações Internacionais).

Até o momento, os ex-ministros não informaram se pretendem devolver as peças dadas pelo Qatar.

A iniciativa de devolver os relógios só aconteceu após o TCU notificar a Comissão de Ética da Presidência da República e alertar que o recebimento de presentes caros por funcionários do governo extrapola "princípios da razoabilidade e da moralidade" pública. O órgão orientou a devolução dos presentes.

