Reprodução: pixabay Imagem Ilustrativa: Raio bate duração de 17 segundos

Uma forte frente fria avança sobre o Sul do Brasil e também sobre o Paraguai neste fim de semana de Carnaval , provocando aumento de áreas de instabilidade no Paraná e em Mato Grosso do Sul , com volume de chuva nas últimas 24 horas que superam 100 mm.

O Instituto Nacional de Meteorologia registrou 249 mm acumulados em Ponta Porã, no sul de Mato Grosso do Sul nesta madrugada. Para se ter uma ideia, a média de chuva para fevereiro é de aproximadamene 162 mm. No município de Ferroviária , em Ponta Porã (MS), já choveu 469,8mm em fevereiro; correspondendo a quase o triplo da média esperada.

A cidade de Querência do Norte, no Paraná, acumulou 132,2 mm nesta noite. A região de Cidade Gaúcha (PR) também registroualto volume com 111,4 mm, no período de 24 horas, entre as 3 horas da madrugada de ontem e as 3 horas da madrugada de hoje.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.