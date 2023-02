Arquivo PMDF Coronel da PM Jorge Eduardo Naime Barreto - Arquivo

Detido na 5ª fase da operação Lesa Pátria por suspeita de omissão nos atos golpistas de 8 de janeiro em Brasília, o coronel da PM Jorge Eduardo Naime Barreto disse à Polícia Federal que o Exército Brasileiro "frustrou todos os planejamentos e tentativas de desmobilização do acampamento" montado em frente ao Quartel-General em Brasília.

Segundo ele, a mobilização golpista que ficou conhecida entre apoiadores do ex-presidente Bolsonaro como 'QG Bolsonarista' tinha aval de parte das Forças Armadas . A retirada dos manifestantes 'pró-golpe militar' em frente ao QG do Exército só ocorreu após o ataque às sedes dos três Poderes.

Jorge Eduardo Naime Barreto, que chefiava o departamento operacional da PMDF, contou que em dezembro do ano passado foi detalhado um planejamento para a retirada das pessoas do acampamento. A reunião aconteceu no Palácio do Planalto com a participação de integrantes da Segurança Pública do Distrito Federal.

Segundo ele, a desmobilização estava planejada para acontecer antes da posse de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente da República .

"Que a PMDF colocou todos os meios necessários à disposição do Exército Brasileiro (mais de 500 policiais, tropa de choque, aeronave, etc.); que ficaram em condições para efetuar a operação de retirada do acampamento", alegou Barreto à PF.

Contudo, o coronel afirmou que "posteriormente chegou a informação que o general Dutra [comandante militar do Planalto à época] , por ordem do comandante do Exército , havia suspendido a operação". O Exército teria informado a PM que a operação seria adiada para preservar a segurança dos envolvidos.

"Essa foi apenas uma das reuniões com esse objetivo, mas Exército frustrou todos os planejamentos e tentativas"



Apenas no dia 9 de janeiro após os atentados contra o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal (STF), que o acampamento foi desmantelado.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.