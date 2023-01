Divulgação Gerald Darmanin

A morte de um gato, que foi atropelado por um trem na frente de suas donas, revoltou a população na França.

O ocorrido, considerado proposital, atingiu a mais alta cúpula do país, com o ministro do Interior da França, Gerald Darmanin, alegando estar "chocado" e anunciando que destacaria 4 mil policiais e guardas em todo o país para coletar denúncias de maus-tratos contra animais.

"Escolhemos combater a violência contra os animais. Eles são seres sensíveis e particularmente vulneráveis ao tráfico e a atos de crueldade. Todos os animais merecem nossa proteção, e as forças policiais a partir de agora vão lutar contra aqueles que fazem mal a esses seres", afirmou o ministro, em vídeo publicado nas redes sociais.

O incidente ocorreu no dia 2 de janeiro, na estação de Montparnasse, quando o gato foi atropelado por um trem de alta velocidade. Ele, que pertencia a uma mulher e à sua filha de 15 anos, escapou da mala de transporte e se refugiou sob um trem.

A operadora ferroviária nacional foi informada do ocorrido, no entanto, o veículo partiu mesmo assim e atropelou o animal. "O vimos cortado ao meio. Eles nos disseram que não era problema deles, que era apenas um gato e que deveríamos tê-lo na coleira", disse a menina à fundação de proteção animal 30 Millions d'Amis.

Após a morte, a companhia teria oferecido, como compensação, um bilhete gratuito. Agora, se caso for a tribunal, os culpados podem receber uma multa de até R$ 416 mil e uma sentença de prisão de cinco anos.