O procurador da República Alisson Marugal relatou em entrevista coletiva, na última terça-feira (24), que 'por causa do garimpo ilegal e da omissão do Estado', entre o fim de 2021 e o fim do ano passado, '300 crianças yanomami com sinais de desnutrição precisaram ser transferidas para tratamento em Boa Vista [capital do estado]' .

Investigação do MPF aponta que ao menos 10 mil crianças da Terra Yanomami ficaram sem remédio s, após ação de agentes públicos em um suposto esquema criminoso de desvio de recursos de medicamentos.

A investigação desencadeou ano passado a operação Yoasi da Polícia Federal, que apontou fraudes na compra de medicamentos, que seriam destinados ao Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami (Dsei-Y), mas não foram. Não por completo.

Um contrato firmado com a empresa Balme Empreendimentos previa o fornecimento de 90 tipos de medicamentos , porém foram entregues menos de 30% do previsto .

À época, Caio Luchini , delegado responsável pelo caso disse que "esses medicamentos eram registrados como se de fato tivesses sido entregues".

De acordo com as investigações, dois ex-coordenadores do Dsei Yanomami Rômulo Pinheiro e Ramsés Almeida da Silva , a farmacêutica Cláudia Winch Ceolin , o assessor de Ramsés, Cândido José de Lira Barbosa e o empresário Roger Henrique Pimentel, dono da empresa Balme Empreendimentos , são suspeitos de participação no esquema de desvio de R$ 600 mil .

Não é de hoje que a população indígena Yanomami enfrenta problemas com a invasão de garimpeiros e registros de subnutrição infantil.

Há registros de casos desde 2009, de acordo com o Ministério Público Federal de Rorâima . Contudo, houve uma agravamento sério da sitaução a partir de 2017 e a crise atingiu níveis alarmantes no ano passado.

