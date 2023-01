Reprodução: European Union/Copernicus Sentinel-2 Imagery/Processed by DG DEFIS/Handout Iceberg gigante se desprende da Antártica

Um placa enorme de um iceberg se desprendeu da Antártica esta semana. A região está ameaçada pelo aquecimento global, porém o desprendimento da calota não está relacionada às mudanças climáticas, segundo informa os pesquisadores da British Antarctic Survey (BAS) , órgão de pesquisa das regiões polares.

Iceberg do tamanho da cidade de São Paulo se desprende na Antártica. Apesar da ameaçada de aquecimento global, o desprendimento não está relacionada à mudança climática. #BritishAntarcticSurvey pic.twitter.com/Mw5XO1VsmK — iG Último Segundo (@ultimosegundo) January 25, 2023

O iceberg gigante, que tem o tamanho da cidade de São Paulo, foi registrado no domingo próximo a uma estação científica do Reino Unido na Antártica.

"Este desprendimento era esperado e é parte do comportamento natural da plataforma de gelo Brunt. Não está vinculado à mudança climática", contou o glaciologista Dominic Hodgson.

Leia também Educação de Guarulhos é destaque em evento da Unesco em Cuba

As grandes fissuras nas plataformas de gelo sofrem um aumentando nas últimas décadas. O bloco tem o tamanho de 1.550 km² e se desprendeu após uma maré forte provocar o aumento da abertura de uma fenda que já existia na plataforma.

O continente, no entanto, sofre as consequências do aquecimento global. A região registrou temperaturas recorde ano passado. Um iceberg de 4.000 km também se desprendeu em 2017 e liberou cerca de 150 bilhões de toneladas de água doce misturada com nutrientes no oceano.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.