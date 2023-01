Alan Santos/PR Bolsonaro faz 'arminha' com as mãos ao lado do bispo Edir Macedo e da esposa Michelle Bolsonaro durante desfile de 7 de setembro

De acordo com dados do Exército Brasileiro, nos quatro anos de mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), foram concedidos 904 mil novos registros de armas para caçadores, atiradores e colecionadores (CACs) .

Do total, 47% dos registros foram aprovados somente em 2022 . Os dados divulgados pelo g1 revelam que 904.858 mil registros foram aprovados somente 2019 e 2022, para aquisição de armas.

Armar a população sempre foi uma das principais pautas do ex-presidente. Não é atoa que o número de CAC disparou na gestão anterior, crescendo 474%, segundo Anuário de Segurança Pública.

Os dados contabilizam licenças concedidas até 1º de julho de 2022. O total de pessoas com o registro subiu de 117,5 mil em 2018, antes de Bolsonaro assumir o cargo, para 673,8 mil depois .

Durante a gestão Bolsonaro diversos decretos editados pelo governo facilitaram o acesso a armas. Armas, até mesmo de grosso calibre e uso restrito a militares, como fuzis, sem critérios rígidos para posse e aquisição.

O governo anterior também aumentou o limite de compra de munições para para os CACs. Alguns decretos foram suspensos pelo STF (Supremo Tribunal Federal) em setembro de 2022.

Ao assumir, o presidente Lula (PT) revogou normas sobre armas e definiu novas regras, como a suspensão de novas concessões para CACs registro de novas armas.

