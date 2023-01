José Cruz/Agência Brasil - 27/12/2022 Ministro da Justiça, Flávio Dino

O ministro da Justiça e Segurança Pública publicou, neste sábado (14), em suas redes sociais, uma resposta irônica à 'fake news' que circula nas redes, sobre uma absurda invenção de que o filósofo francês Michel Foucault teria sido contratado para atuar no governo.

Foucault faleceu em 25 de junho de 1984, o que torna a notícia falsa uma missão impossível de acontecer.

"Venho a público esclarecer que não consigo ressuscitar pessoas e que, portanto, se cuida de uma mentira. Foucault faleceu em 1984", disse o ministro em tom de ironia.

