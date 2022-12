Reprodução Inter TV Cratera se abre em rua no município de Macaé no RJ

A rua Abílio Corrêa Borges no município de Macaé (RJ) se destruiu quase por completo após a queda de fortes chuvas na região . A via recebia obras de infraestrutura e drenagem, mas cedeu com as fortes chuvas da madrugada desta terça-feira (20).

Em média, choveu cerca de 108 mm durante quatro horas sem parar e isso provocou a remoção do material de forragem usado antes da aplicação da pavimentação. Não houve notificação de pessoas feridos, desalojados ou desabrigados.



No início do mês, a cidade sofreu com outro temporal que causou diversos estragos e alagamentos, obrigando moradores a sairem de suas casas.

