Divulgação/Governo do Estado de São Paulo Tarcísio iniciou o processo de transição do Governo de SP

O governador eleito de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) foi diplomado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP) nesta segunda-feira (19), em cerimônia, realizada na Sala São Paulo.

A cerimônia também diplomou o vice-governador eleito, Felicio Ramuth (PSD), o senador eleito Marcos Pontes (PL), 70 deputados federais e 94 deputados estaduais.

Tarcísio foi aplaudido em pé pelos deputados de partidos aliados, e ouviu alguns gritos de "mito" de um grupo de apoiadores de Jair Bolsonaro que estava na presente. A referência teria sido feita por eleitores do atual presidente derrotado nas urnas, que é padrinho político de Freitas.

A Justiça Eleitoral habilita os eleitos a assumirem seus mandatos em janeiro de 2023. Porém, candidaturas com contas questionadas, por exemplo, poderão ser punidas se houver abertura de investigação pelo Ministério Público Eleitoral.

Entre os deputados federais eleitos, encontrava-se presente o filho número 03 do presidente, Eduardo Bolsonaro (PL-SP), o ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles (PL-SP) e o ex-secretário especial da Cultura Mário Frias (PL-SP).

