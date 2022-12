Isac Nóbrega/PR - 26.11.2022 Jair Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro (PL) estaria colocando em prática um plano para evitar a própria prisão e a dos filhos. É isso o que afirma o deputado federal Marcelo Ramos (PSD-AM).

De acordo com o parlamentar, o atual presidente não tem reagido aos atos de apoiadores porque pretende negociar uma anistia aos crimes dos quais pode ser acusado após deixar a cadeira principal do país.

“O silêncio dele no público é contraditório com as manifestações das redes sociais dos agentes dele, que instigam a população a manter esse tipo de mobilização antidemocrática. Os gestos que observei nos bastidores em Brasília mostram que tudo isso que está acontecendo é porque Bolsonaro está apavorado com a hipótese dele e dos filhos responderem pelos crimes que cometeram", afirmou o deputado, durante entrevista ao canal da Carta Capital no YouTube.

Ainda de acordo com Ramos, uma das estratégias de Bolsonaro é “manter o País em ebulição” para ter uma forma de negociar algum perdão pelas acusações que sofrerá. “Ele tensiona, justifica que só ele pode diminuir essa tensão, mas que para diminuí-la ele precisa de uma garantia que não vai responder pelos crimes que cometeu", apontou.

O parlamentar ainda apontou que aliados já tem tentando algumas ações práticas, entre elas, uma PEC para criar o cargo de senador vitalício, ocupado por ex-presidentes, que daria imunidade parlamentar ao ex-capitão.

"Os emissários dele vivem agindo aqui nos bastidores do Parlamento e do Judiciário com essa tese de senador vitalício. É importante que fique claro que o processo de pacificação que o País vai viver não passa por anistiar criminosos. Portanto, essa estratégia dele vai falhar”, concluiu.