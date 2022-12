ONU deserto da líbia

Corpos de 27 pessoas foram encontrados no deserto do Chade , no centro-norte da África informou a Organização Internacional para as Migrações (IOM) nesta terça-feira (13).

Os migrantes teriam saído em viagem pelo deserto em uma caminhonete há quase um ano e meio, a partir de uma cidade no centro-oeste do território chadiano, chamada Moussoro.

A organização afiliada à ONU informou que eles possam ter se perdido no deserto quando o caminhão quebrou e acabaram morrendo de sede. Quatro crianças estavam entre os mortos.

“Estamos profundamente tristes com esta tragédia mais recente e estendemos nossas sinceras condolências às famílias dos migrantes”, disse Anne Kathrin Schaefer, chefe da missão da organização no Chade. “Precisamos de uma ação coletiva mais forte para evitar mais mortes.”

Segundo a organização, mais de 5.600 pessoas morreram ou desapareceram tentando cruzar o deserto do Saara desde 2014. Só em 2022, o número de fatalidades chegou a 149 pessoas, 110 delas no Chade.

O Chade é uma rota de trânsito para pessoas que tentam chegar até a Líbia e outros países do norte da África , para então tentarem cruzar o Mar Mediterrâneo e assim chegar em terrotório europeu.

“Às vezes, eles precisam seguir rotas mais arriscadas para evitar as forças de segurança e os traficantes de pessoas e, às vezes, esse risco pode custar suas vidas”, explicou Rida Lyammouri, membro sênior do Policy Center for the New South, uma organização marroquina.

