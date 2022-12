Reginaldo Pimenta/Agência O Dia - 14.12.22 Após o acidente, os destroços da aeronave foram cobertos por uma lona

Um helicóptero caiu no bairro do Recreio, na Zona Oeste do Rio , na manhã desta quarta-feira (14). Além do piloto da aeronave, quatro pessoas estavam na aeronave; dois homens e duas mulheres.

O piloto recebeu os procedimentos de primeiros socorros ainda no local do acidente, enquanto os dois casais foram levados para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca.

Os passageiros seriam cidadãos de Argentina e dos Estados Unidos. Ainda não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde dos ocupantes da aeronave.

A possível causa da queda seria falha mecânica, enquanto o piloto teria executado uma manobra de pouso emergencial. No impacto com o chão a cauda e uma das portas do helicóptero se desprenderam da aeronave.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.