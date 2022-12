Aviso de tempestade a capital paulista

Severidade Grau: Severo. INMET publica aviso iniciando em: 11/12/2022 09:35h

Com chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo. Há risco de cortes de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Orientações INMET em caso de ventos fortes:

Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas. Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda

