Reprodução AP Suspeito de fabricar explosivos que explodiu avião escocês anos em 1988

Libanês suspeito de fabricar a bomba usada em atentado terrorista que explodiu avião de passageiros na cidade escocesa de Lockerbie está sob custódia dos Estados Unidos, informaram as autoridades da Escócia neste domingo (11).

"As famílias dos mortos no atentado de Lockerbie foram informadas de que o suspeito Abu Agela Mas’ud Kheir Al-Marimi está sob custódia dos Estados Unidos", disee em comunicado.

O ataque terrorista mais mortal em solo britânico aconteceu na noite de 21 de dezembro de 1988. O voo 103 da PanAm fazia o trajeto entre Frankfurt, na Alemanha, e Nova York, nos Estados Unidos, com uma escala em Londres, na Inglaterra.

O Boeing 747 da companhia americana PanAm explodiu após 30 minutos de decolagem deixando 270 mortos. Eram 259 ocupantes da aeronave e outras 11 pessoas, habitantes da cidade escocesa Lockerbie.

Atentado foi reconhecido por Muammar Khaddafi

Em 2003, o regime de Muammar Khaddafi reconheceu formalmente a responsabilidade pelo ataque e pagou US$ 2,7 bilhões em indenização às famílias dos mortos.

Só em 2015, a coroa escocesa enviou uma carta às autoridades judiciais líbias identificando formalmente dois outros suspeitos.

Abdullah Senussi, ex-chefe dos serviços de inteligência de Khaddafi

Abu Agila Massud, especialista em explosivos. Ambos estavam presos na Líbia.

Depois de uma longa investigação realizada por investigadores britânicos e americanos, com auxílio da Interpol, a polícia internacional de cooperação, policial, os investigadores acusaram dois líbios de serem os autores do ataque.

Abdelbaset al-Megrahi alegou inocência, mas foi condenado em 2001 por um tribunal escocês.

Ele foi única pessoa condenada no caso e morreu em maio de 2012 na Líbia após cumprir pena e ser libertado pela Escócia três anos antes de concluir a pena por razões de saúde.

No mesmo caso outro suspeirto foi julgado. Al Amin Jalifa Fhimah foi declarado inocente e ganhou liberdade.

