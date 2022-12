Reproduçao TV Globo Brasileira Isabel Cristina é beatificada pelo Vaticano (10.12.2022)

Cerca de 10 mil pessoas compareceram na celebração católica conduzida pelo cardeal Dom Raymundo Damasceno de Assis, que representou o papa Francisco neste sábado (10) e declarou Isabel Cristina como beata brasileira.

Dom Raymundo Damasceno de Assis leu carta apostólica com mensagem do Vaticano. A cerimônia começou às 10h no Parque de Exposições Senador Bias Fortes. Esta foi a segunda beatificação realizada no Brasil este ano. O país tem 54 beatos e beatas, de acordo com a Conferência Nacional dos Bispos.

Caso brutal

Isabel foi morta aos 20 anos por um homem contratado para montar um guarda-roupa no apartamento onde ela morava. Ela foi golpeada por uma cadeira, amarrada e amordaçada. Por resistir ao estupro, ela foi morta com 15 facadas.

