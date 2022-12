Reprodução Redes Sociais Jovem médico morre após cair de parapeito de prédio em festa da Copa em Minas Gerais (10.12.2022)

Um jovem de apenas 23 anos morreu ao cair do último andar de um prédio de durante uma festa de Copa do Mundo na noite desta sexta-feira (9) no município de Pouso Alegre (MG).

O Corpo de Bombeiros informou que Samuel Marcaccini Ribeiro recebeu atendimento e foi encaminhado ao hospital de Pouso Alegre. Ele apresentava ferimentos graves e veio a óbito.

Testemunhas disseram que o jovem celebrava com amigos os jogos da Copa. Ele teria se apoiado no parapeito para tirar uma foto e caiu.

Samuel Marcaccini Ribeiro havia acabado de se formar em medicina. A Univas, universidade onde Samuel concluiu o curso, emitiu nota de pesar lamentando a morte do rapaz.

