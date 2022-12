Juliana Elias Mega-sena divulga números sorteados

O sorteio do concurso de número 2.547 da Mega-Sena foi realizado na noite deste sábado (10) em São Paulo e oferece um prêmio previsto valor de R$ 122.289.764,56 para o apostador que acertar seis dezenas.

Até o momento, a Caixa não divulgou possíveis ganhadores.

As dezenas sorteadas nesta edição foram: 10 - 25 - 31 - 37 - 38 - 57.



