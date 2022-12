Alessandra Nogueira Fim de semana marcado por onda de calor (10.12.2022)

Nos últimos dias, uma massa de ar quente se espalhou pelo norte da Argentina, Uruguai, Paraguai também chegou no Brasil, aumentando aas temperaturas em todo país, como médias de 37°C e 40°C em regiões no sul e sudeste do país, como em Mato Grosso do Sul e no Rio Grande do Sul.

A nebulosidade e as condições de chuva aumentame e devem amenisar o calor, contudo as temperaturas não devem cair drasticamente e a sensação de abafamento permanecerá.

De acordo com o Instituto nacional de meteorologia, a sexta-feira registrou calor intenso em Corumbá (MS) com máximas de 41,4°C, em Bagé (RS) com 40,9°C, Quaraí (RS) também registrou 40,5°C, São Luiz Gonzaga (RS) atingiu os 40,0°C, assim como Uruguaiana (RS) e Aquidauana (MS) regstrou 39,9°C.

