Marcelo Camargo/Agência Brasil - 28/11/2022 Presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) se irritou ao saber que o presidente eleito articula junto a ministros do supremo para derrubar o mecanismo de partilha de recursos da União nas emendas do relator, o famoso 'orçamento secreto'.

O Congresso discute a aprovação da “PEC da Transição”, que beneficiaria a gestão petista no cumprimento das promessas de camapanha.

A alternativa seria que o próprio Legislativo defina as regras de distribuição dos recursos de forma transparente, o que não ocorre no modelo atual das emendas de relator.

Lula classificou o 'orçamento secreto' como “excrescência” durante a campanha eleitoral. O instrumento, de certa forma, empodera o presidente da Câmara que libera recursos federais a deputados e senadores sem que detalhes e informações dessas transações sejam identificadas.

O julgamento da matéria no supremo foi adiado e deve voltar a pauta de discussão na próxima semana.

