Linha 8-Diamante: trem cheio de passageiros descarrila na em SP

O problema ocorreu na altura da plataforma de embarque e desembarque da estação Domingos de Moraes. Até o momento, a Linha 8 - Diamante está inoperante.

A pessoas que estavam no trem foram retiradas do veículo e a equipe técnica realiza inspeções no local. A linha foi concedida à gestão da empresa ViaMobilidade em janeiro deste ano.

A ViaMobilidade disse que os passageiros foram retirados e ninguém ficou ferido.

A alternativa para que depende do transporte é se dirigir a estação Lapa para embarcar. Quem vai para o sentido contrário, deve ir até a estação Imperatriz Leopoldina e de lá pegar o trem sentido Júlio Prestes.

