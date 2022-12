Reprodução Redes Sociais Corpo de turista goiano é encontrado na Bahia

O corpo do turista de Goiás que desapareceu após tentativa de salvar o filho que se afogava no mar na praia de Guarajuba , distrito turístico de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, foi encontrado na manhã desta segunda-feira (5).

A criança foi retirada da água com ajuda de outros turistas, enquanto o pai permanecia desaparecido.

O corpo de Danilo Corsinha foi encontrado por agentes do Grupamento Marítimo do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia por volta das 5h15. A Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros emitiu um alerta a todos os salva-vidas em 42 km da Costa de Camaçari.

Testemunhas contaram que Danilo Corsinha entrou no mar por volta das 18h do sábado (3) para tentar resgatar seu filho de 10 anos de um afogamento. A Defesa Civil de Camaçari informou que foi chamada às 18h30. No local, salva-vidas do órgão percorreram as praias até as 17h.

Leia também Anestesista acusado de estupro na sala de parto será julgado no dia 12

Danilo é casado há cerca de 15 anos. Ele a esposa têm o hábito de passar férias na Bahia, especificamente em Camaçari. Em anos anteriores o casal havia estado em Guarajuba e também em Imbassaí. Além do menino, Danilo e a companheira são pais de uma garota.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.