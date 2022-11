Reprodução/Flickr - 07.10.2022 Aluna estuda com livro em sala de aula

Estudo feito pelo Iede, com base nos resultados do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) 2021 , revela que 95% dos estudantes de escolas públicas no Brasil terminam o ensino médio da com aprendizado considerado inadequado em matemática.

A nível nacional no ano passado, 57% dos estudantes de escolas públicas apresentavam conhecimento insuficiente em matemática e outros 38% apresentaram resultados básicos .

Ou seja, apenas 5% desses alunos saíram do ensino médio preparados adequadamente nesta disciplina e essa média chega a ser menor em 16 estados brasileiros.

Em 2019 o nível de conhecimento dos estudantes era um pouco melhor. Na disciplina de matemática, 7% apresentavam conhecimento avaliado como adequado.

O nível de conhecimento na área da língua portuguesa nas escolas públicas é um pouco melhor, apesar de ainda abaixo da média. Dos alunos do ensino médio da rede pública 33,1% têm aprendizado adequado. Em 2019, esse percentual era de 34%.

