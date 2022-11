Reprodução Pexels Loterias mais populares

As loterias se tornaram populares quando começamos a ter acesso a jogos online, e não só é possível apostar em loterias administradas pela empresa pública brasileira, a Caixa, como também em loterias internacionais.

E como funcionam? A ideia é basicamente semelhante às casas de apostas esportivas e cassinos online, onde o jogador realiza apostas visando ganhar dinheiro. E uma vez a aposta sendo comprada, você possui as mesmas chances de ganhar o prêmio de um jogador que tenha adquirido seu bilhete em uma casa lotérica, por exemplo.

Quem nunca ouviu sobre o jogo de bingo online valendo dinheiro ? Agora, você sabe que é possível jogar na Quina ou Sena online para ganhar dinheiro também. E por que as pessoas gostam de jogar na loteria?

Bem, com o fechamento de cassinos físicos em 2002, muitos viram nas apostas em casas lotéricas uma forma de manter a tradição, ou seja, adeptos de locais e ambientes deste tipo se viram perdidos e começaram a migrar para as loterias. Até mesmo a sensação da expectativa criada que acontece durante as apostas foi substituída pelas apostas lotéricas.

Sendo assim, vamos trazer aqui no artigo algumas das loterias mais populares entre os brasileiros.

Lotofácil Brasil

Uma das loterias mais simples e práticas no Brasil, a Lotofácil é favorita entre os apostadores. O bilhete contém 25 números e você escolhe entre 15 e 18 números e, para ganhar, deve-se acertar entre 11 e 15 destes números.

Para apostar nos 18 números, o jogador precisa desembolsar cerca de R$2000,00. É claro que os valores pagos não são tão grandes como os da Sena e Mega Sena, mas ainda assim, é fácil apostar pela internet. Os sorteios ocorrem 3 vezes por semana.

Quina Brasil

A Quina é outra loteria bastante procurada por brasileiros, e com maior frequência do que a Mega-Sena, tendo sorteios todos os dias, porém com prêmios menores. Aqui, você escolhe 5 dezenas num total de 80 números.

Diferentemente da Lotofácil, a Quina distribui prêmios da seguinte forma:

35% para os acertadores dos 5 números

19% para os acertadores de 4 números

20% para os acertadores de 3 números

11% para os acertadores de 2 números

Mega Sena Brasil

Fundada em 1999, a Mega Sena é o sorteio mais famoso em todo o Brasil. Devido a quantidade imensa de prêmios (com valores que chegam a 300 milhões de reais na Mega Sena da Virada de Ano), é um clássico da loteria, onde 60 números se encontram na cartela, e você precisa marcar entre 1 e 6 números.

As apostas simples devem 6 números num total de 60 disponíveis, e a aposta múltipla permite que se faça apostas de maior valor (entre 7 e 15 números permitidos).