Reprodução/Instagram Bela Gil é convocada para equipe de transição do governo Lula

A culinarista Bela Gil foi anunciada recentemente como integrante da equipe de transição do governo Lula para atuar na área de Segurança Alimentar. Durante em entrevista ao UOL, Gil disse que não concorda com o nome da senadora Simone Tebet no Ministério do Desenvolvimento Social, apesar do trabalho 'estar sendo produtivo '.

Bela Gil é filiada ao PSOL, enquanto Simone Tebet ao MDB. Lados opostos na visão política e econômica, fazem das diferenças de opinião algo já esperado.

Durante a conversa, Gil disse que conheceu o trabalho político de Tebet recentemente, mas que por divergências de visão na área econômica, escolheria 'outro nome' no lugar da senadora do MDB.

"Eu conheci o trabalho da Simone agora nessa campanha à presidência e claro eu sou do PSOL, então há uma divergência em relação a nossa visão econômica pro país. Mas tem sido produtivo trabalhar com ela", disse.

Leia também Youtube corta monetização da Jovem Pan por desinformação eleitoral

Gil destacou também a estratégia da campanha do PT em trazer Tebet para a campanha no segundo turno das eleições, que teve como objetivo ampliar o diálogo democrático entre os partidos que fazem parte da Frente ampla pela Democracia.

"Uma das propostas do presidente é para além de fortalecer a campanha e trazendo uma frente ampla, é a gente poder resgatar o senso de democracia de volta pra dentro do governo e da sociedade", explicou.

A equipe de reportagem tentou contato com a assessoria da senadora Simone Tebet, mas até o momento não tivemos resposta.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.