A Prefeitura, por meio da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e da SPTrans, irá monitorar o trânsito e alterar itinerários de linhas de ônibus no fim de semana para a realização de corridas de rua. No sábado (19), vai acontecer a ‘’Rolling Stone Music Run 2022”, na Barra Funda. No domingo, será a vez da “Corrida e Caminhada da Consciência”, da “Santander Track and Field Run Series - Villa Lobos III” e do “Evento de Pedestrianismo – 1ª Corrida e Caminhada da RUNESP”, na região do Alto de Pinheiros



Confira, abaixo, os eventos programados e as medidas adotadas pela administração municipal.

Corrida e Caminhada da Consciência

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai monitorar o trânsito nas imediações do Campo de Marte, zona norte, no domingo (20), das 5h às 10h. No local, será realizada a “Corrida e Caminhada da Consciência”, com apoio da Secretaria Municipal de Esporte e lazer. As vias que compõem o percurso da corrida serão bloqueadas a partir das 5h30.

Percurso



Avenida Braz Leme sentido Santana, entre a Rua Tupiguaés e Avenida Santos Dumont; Avenida Santos Dumont, entre as avenidas Braz Leme e Gen. Pedro Leon Schneider.



Interdições



• Avenida Braz Leme, sentido Santana, entre Rua Tupiguaés e Av. Braz Leme, 3046 (Vila Militar);



• Avenida Braz Leme sentido Santana, entre o nº 3046 (Vila Militar) e Avenida Santos Dumont. Neste trecho será montada uma faixa de serviço para atender os militares da área de saúde, moradores da Vila Militar, que necessitem sair em caráter emergencial.



• Avenida Santos Dumont, entre as avenidas Braz Leme e Gen. Pedro Leon Schneider.



Alternativas



• Avenida Braz Leme, sentido Casa Verde / Santana: seguir pelo retorno junto a Rua Tupiguaés, Avenida Braz Leme sentido Santana / Casa Verde, Rua Maria Curupaiti, Rua Alfredo Pujol e Rua Voluntários da Pátria;



• Avenida Santos Dumont, sentido Aeroporto: seguir pela Rua Voluntários da Pátria, Avenida Gen. Pedro Leon Schneider e Avenida Santos Dumont;



• Avenida Santos Dumont, sentido Santana: seguir pela Avenida Gen. Pedro Leon Schneider, Avenida Gen. Ataliba Leonel, Rua Dr. Zuquim, Rua Dr. Olavo Egídio e Avenida Cruzeiro do Sul.

A SPTrans informa que, por causa da corrida, três linhas de ônibus terão seus itinerários alterados, das 5h às 10h, na região de Santana, zona norte.



Itinerários alternativos



208M/10 Metrô Santana-Terminal Pinheiros

1732/10 Vila Sabrina – Metrô – Santa Cecília

178L/10 Lauzane Paulista – Hospital das Clínicas

Ida: Rua João Burjakian, prosseguindo normal até Av. Cruzeiro do Sul, Av.Gen. Pedro L. Schneider, Av. Santos Dumont, Praça Campos Bagatelle, Avenida Olavo Fontoura, Rua Zara, Rua Zanzibar, Avenida Brás Leme, Ponte da Casa Verde, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Ponte da Casa Verde, Avenida Braz Leme, Rua Dr. Melo Nogueira, Rua Anita Malfalti, Avenida Olavo Fontoura, Praça Campo Bagatelle, Rua Paineira do Campo, Rua Voluntários da Pátria, Rua Pe. Ildefonso, Avenida Cruzeiro Sul, prosseguindo normal.



Rolling Stone Music Run 2022

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai monitorar o trânsito nas imediações do Memorial da América Latina, na Barra Funda e Pacaembu, zona oeste da cidade, no sábado (19), das 16h às 20h, para a realização da corrida “Rolling Stone Music Run”, com apoio da Secretaria Municipal de Esporte e lazer. As vias que compõem o percurso da corrida serão bloqueadas a partir das 16h.



Percurso



A corrida terá o seguinte percurso: Rua Fuad Naufel, Avenida Mário de Andrade, sentido centro, Avenida Pacaembu, sentido estádio, Praça Charles Miller, Avenida Pacaembu, sentido marginal, e Avenida Mário de Andrade.



Alternativas



• Avenidas Pacaembu, sentido Marginal: os veículos deverão contornar o Estádio do Pacaembu, Rua Capivari, Rua Itápolis, Rua Armando Penteado, Rua Piauí, Rua Bahia e Rua Albuquerque Lins;



• Avenida Pacaembu, sentido Estádio: os veículos deverão seguir pela Avenida Mário de Andrade, Rua Pedro Machado, Avenida Francisco Matarazzo e Rua Cardoso de Almeida;

A SPTrans informa que, no sábado (19), 16 linhas de ônibus terão seus itinerários alterados, das 17h às 19h30, em função da corrida, na zona oeste.

Linhas de ônibus

408A/10 Machado de Assis – Cardoso de Almeida

Sentido Único: normal até a R. Aracaju, Pça. Vilaboim, retorno, Pça. Vilaboim, R. Piauí, prosseguindo normal.

A linha deverá operar em sistema circular.



8215/10 Jd. Paulistano – Pça. do Correio

8528/10 Jd. Guarani – Pça. do Correio

978L/10 Term. Cachoeirinha – Term. Princesa Isabel

Ida: normal até a Av. Pacaembu, Av. Mário de Andrade, R. Pedro Machado, Av. Francisco Matarazzo, Av. Gal. Olímpio da Silveira, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.



971M/10 Morro Grande – Metrô Ana Rosa

Ida: normal até a Av. Pacaembu, Av. Mário de Andrade, R. Pedro Machado, Av. Francisco Matarazzo, R. Cardoso de Almeida, R. Tácito de Almeida, prosseguindo normal.

Volta: normal até a R. Cardoso de Almeida, R. Traipu, Av. Gal. Olímpio da Silveira, Pça. Marechal Deodoro, Rua das Palmeiras, Alameda Glete, Av. São João, Av. Gal. Olímpio da Silveira, R. Mário de Andrade, Av. Pacaembu, prosseguindo normal.



975A/10 Vl. Brasilândia – Metrô Ana Rosa

Ida: normal até a Av. Pacaembu, Av. Mário de Andrade, R. Pedro Machado, Av. Francisco Matarazzo, R. Cardoso de Almeida, prosseguindo normal.

Volta: normal até a R. Traipu, Av. Gal. Olímpio da Silveira, Pça. Marechal Deodoro, Rua das Palmeiras, Alameda Glete, Av. São João, Av. Gal. Olímpio da Silveira, R. Mário de Andrade, Av. Pacaembu, prosseguindo normal.



148P/10 Pedra Branca – Metrô Barra Funda

Ida: sem alteração.

Volta: Metrô Barra Funda, Av. Mário de Andrade, R. Pedro Machado, Av. Francisco Matarazzo, Av. Gal. Olímpio da Silveira, Pça. Marechal Deodoro, Rua das Palmeiras, Alameda Glete, Av. São João, Av. Gal. Olímpio da Silveira, R. Mário de Andrade, Av. Pacaembu, prosseguindo normal.



175P/10 Metrô Santana – Ana Rosa

Ida: normal até a Av. Mário de Andrade, R. Pedro Machado, Av. Francisco Matarazzo, R. Cardoso de Almeida, prosseguindo normal.

Volta: normal até a R. Traipu, Av. Gal. Olímpio da Silveira, Pça. Marechal Deodoro, Rua das Palmeiras, Alameda Glete, Av. São João, Av. Gal. Olímpio da Silveira, R. Mário de Andrade, Av. Pacaembu, Viad. Pacaembu, prosseguindo normal.



177H/21 Metrô Santana – Pinheiros

Ida: normal até a Av. Pacaembu, Av. Mário de Andrade, R. Pedro Machado, R. Francisco Matarazzo, Av. Gal. Olímpio da Silveira, Pça. Marechal Deodoro, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.



178A/10 Metrô Santana – Lapa

Ida: sem alteração.

Volta: normal até a Av. Francisco Matarazzo, Av. Gal. Olímpio da Silveira, Pça. Marechal Deodoro, Rua das Palmeiras, Alameda Glete, Av. São João, Av. Gal. Olímpio da Silveira, R. Mário de Andrade, Av. Pacaembu, prosseguindo normal.



208M/10 Metrô Santana – Term. Pinheiros

Ida: normal até a Av. Mário de Andrade, R. Pedro Machado, Av. Francisco Matarazzo, R. Cardoso de Almeida, prosseguindo normal.

Volta: normal até a R. Cardoso de Almeida, R. Traipu, Av. Gal. Olímpio da Silveira, Pça. Marechal Deodoro, Rua das Palmeiras, Alameda Glete, Av. São João, Av. Gal. Olímpio da Silveira, R. Mário de Andrade, Av. Pacaembu, Viad. Pacaembu, prosseguindo normal.

179X/10 Jd. Fontalis – Metrô Barra Funda

Ida: sem alteração.

Volta: Metrô Barra Funda, Av. Mário de Andrade, R. Pedro Machado, Pça. Sousa Aranha, Av. Antártica, Pça. Marrey Júnior, Av. Antártica, Viad. Antártica, Av. Antártica, Pça. Luiz Carlos Mesquita, Av. Marquês de São Vicente, prosseguindo normal.



875A/10 Aeroporto – Perdizes

Ida: normal até a Av. Gal. Olímpio da Silveira, Av. Francisco Matarazzo, R. Pedro Machado, retorno, R. Pedro Machado, Av. Francisco Matarazzo, R. Cardoso de Almeida, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.



875P/10 Metrô Barra Funda – Metrô Ana Rosa

Ida: Metrô Barra Funda, Av. Mário de Andrade, R. Pedro Machado, Av. Francisco Matarazzo, R. Cardoso de Almeida, prosseguindo normal.

Volta: normal até a R. Traipu, Av. Gal. Olímpio da Silveira, Pça. Marechal Deodoro, Rua das Palmeiras, Alameda Glete, Av. São João, Av. Gal. Olímpio da Silveira, R. Mário de Andrade, Pça. Vicente Celestino, prosseguindo normal.



719R/10 Rio Pequeno – Metrô Barra Funda

Ida: sem alteração.

Volta: Metrô Barra Funda, Av. Mário de Andrade, R. Pedro Machado, Av. Francisco Matarazzo, Av. Gal. Olímpio da Silveira, Pça. Marechal Deodoro, prosseguindo normal.



6232/10 Pinheiros/Vl. Ida – Metrô Barra Funda

Ida: normal até a R. Cardoso de Almeida, R. Traipu, Av. Gal. Olímpio da Silveira, Pça. Marechal Deodoro, Rua das Palmeiras, Alameda Glete, Av. São João, Av. Gal. Olímpio da Silveira, R. Mário de Andrade, Pça. Vicente Celestino, prosseguindo normal.

Volta: Metrô Barra Funda, Av. Mário de Andrade, R. Pedro Machado, Av. Francisco Matarazzo, R. Cardoso de Almeida, R. Tácito de Almeida, prosseguindo normal.

Santander Track

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai monitorar o trânsito na região do Shopping Villa Lobos, em Pinheiros, zona oeste da, no domingo (20), das 6h às 10h, para a realização da corrida “Santander Track and Field Run Series”. A corrida terá largada às 07h00. As vias que compõem o percurso da corrida serão bloqueadas a partir das 6h, com a implantação dos desvios de tráfego.



Percurso



A corrida terá o percurso: Avenida Dra. Ruth Cardoso, em frente ao Shopping Villa Lobos (contramão), Avenida Arruda Botelho, Avenida Professor Fonseca Rodrigues (sentido Pinheiros), retorno na Praça Pero Vaz de Caminha, Avenida Professor Fonseca Rodrigues (sentido Pinheiros), Praça Panamericana, Avenida Pedroso de Morais (sentido Pinheiros), retorno junto à Praça Roquete Pinto, Avenida Pedroso de Morais (sentido Jaguaré), Praça Panamericana, Avenida Fonseca Rodrigues (sentido Jaguaré), retorno na Praça Apecatu, Avenida Professor Fonseca Rodrigues (sentido Pinheiros), Avenida Arruda Botelho, Avenida Dra. Ruth Cardoso (sentido Castelo), finalizando em área interna do Shopping Villa Lobos.



Alternativas



Na região Butantã para Alto de Pinheiros e Alto da Lapa, as alternativas de trânsito são:



• Av. Vital Brasil, Av. Corifeu de Azevedo Marques, Av. Jaguaré, Ponte Jaguaré e Av. Queiróz Filho ou Av. Vital Brasil, Ponte Eusébio Matoso, Marginal Pinheiros sentido Interlagos/Castelo e Av. Queiroz Filho.



Na região Alto da Lapa e Alto de Pinheiros para Jaguaré/Butantã, s alternativas de trânsito são:



• Av. Queiróz Filho, Ponte Jaguaré, Av. Jaguaré, Av. Corifeu de Azevedo Marques e Av. Vital Brasil.



A SPTrans informa que, por causa dessa corrida, quatro linhas de ônibus terão seus itinerários alterados, das 6h às 10h.

Linhas de ônibus



957T/10 COHAB Taipas – Vila Olímpia

Ida: normal até a Av. Dr. Gastão Vidigal, Pça. Apecatu, Av. Queiroz Filho, Av. Diógenes Ribeiro de Lima, R. dos Macunis, R. Natingui, Av. Pedroso de Morais, prosseguindo normal.

Volta : normal até a Av. Brig. Faria Lima, Pça. Prof. Rezende Puech, R. Juris, R. dos Tamanás, R. Natingui, R. dos Macunis, Av. Diógenes Ribeiro de Lima, Av. Queiroz Filho, Pça. Apecatu, Av. Dr. Gastão Vidigal, prosseguindo normal.



958P/10 Jd. Nardini – Vila Olímpia

Ida: normal até a Av. Queiroz Filho, Av. Diógenes Ribeiro de Lima, R. dos Macunis, Av. Pedroso de Morais, prosseguindo normal.

Volta: normal até Av. Brig. Faria Lima, Pça. Prof. Rezende Puech, R. Juris, R. dos Tamanás, R. Natingui, R. dos Macunis, Av. Diógenes Ribeiro de Lima, Av. Queiroz Filho, prosseguindo normal.



6262/10 CEASA – Term. Bandeira

Ida: normal até Av. Diógenes Ribeiro de Lima, R. dos Macunis, R. Natingui, Av. Pedroso de Morais, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Brig. Faria Lima, Pça. Prof. Rezende Puech, R. Juris, R. dos Tamanás, R. Natingui, R. dos Macunis, Av. Diógenes Ribeiro de Lima, prosseguindo normal.



809L/10 Campo Limpo – Lapa

Ida: normal até Av. Caxingui, R. Camargo, Av. Dr. Vital Brasil, Pça. Jorge de Lima, Pte. Bernardo Goldfarb, R. Butantã, Lgo. dos Pinheiros, R. Teodoro Sampaio, Av. Brig. Faria Lima, Pça. Prof. Rezende Puech, R. Juris, R. dos Tamanás, R. Natingui, R. dos Macunis, Av. Diógenes Ribeiro de Lima, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Diógenes Ribeiro de Lima, R. dos Macunis, R. Natingui, Av. Pedroso de Morais, Av. Brig. Faria Lima, R. Chopin Tavares de Lima, R. Sumidouro, R. Eugênio de Medeiros, Pte. Bernardo Goldfarb, Av. Dr. Vital Brasil, R. Catequese, R. Pirajussara, R. MMDC, R. Reação, Av. Caxingui, prosseguindo normal.

Corrida e Caminhada da RUNESP

A SPTrans informa que, no domingo (20), as linhas 8012/10 e 8022/10, Metrô Butantã - Cid. Universitária, terão seus itinerários alterados, das 7h às 12h, em função do ‘’Evento de Pedestrianismo – 1ª Corrida e Caminhada da RUNESP‘’ no Butantã, zona oeste.



A largada e chegada serão na área interna USP, na Av. Prof. Mello Moraes.

Linhas de ônibus

8012/10 Metrô Butantã - Cid. Universitária

Ida: sem alteração.

Volta: normal até a Pça. Ramos de Azevedo, Av. Prof. Almeida Prado, retorno no Term. USP, Av. Prof. Almeida Prado, Pça. Ramos de Azevedo, Av. Prof. Luciano Gualberto, Pça. Prof. Jorge Americano, Av. Prof. Lineu Prestes, Pça. Prof. Rubião Meira, Av. da Universidade, Pça. Prof. Reinaldo Porchat, Av. Afrânio Peixoto, prosseguindo normal.

8022/10 Metrô Butantã - Cid. Universitária

Ida: normal até a Av. Afrânio Peixoto, Pça. Prof. Reinaldo Porchat, Av. da Universidade, Pça. Prof. Rubião Meira, Av. Prof. Lineu Prestes, Prof. Jorge Americano, Av. Prof. Luciano Gualberto, Pça. Ramos de Azevedo, Av. Prof. Almeida Prado, retorno no Term. USP, Av. Prof. Almeida Prado, Pça. Ramos de Azevedo, Av. Prof. Luciano Gualberto, Prof. Jorge Americano, prosseguindo normal.

*Volta: sem alteração.

