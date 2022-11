Reprodução/Youtube Alexandre de Moraes, presidente do TSE

O ministro Alexandre de Moraes , presidente do Tribunal Superior Eleitoral, determinou o bloqueio de contas de 43 empresas e pessoas que estariam ligadas aos atos antidemocráticos , que culminaram nos bloqueios de estradas e rodovias por todo país, após vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) contra Jair Bolsonaro (PL).

A decisão do ministro, que está sob sigilo de justiça, envolve empresas que supostamente teriam financiado os bloqueios ilegais feitos nas rodovias e as manifestações antidemocráticas que pediam a volta da ditadura militar e outras agendas inconstitucionais em frente a quartéis do Exército e diversas cidades brasileiras.

Lista de empresas

AGRITEX COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA

AGROSYN COMÉRCIO E REP. DE INSUMOS AGRIC

ARRAIA TRANSPORTES LTDA

BANCO RODOBENS S.A

BERRANTE DE OURO TRANSPORTES LTDA

CARROCERIAS NOVA PRATA LTDA

CASTRO MENDES FÁBRICA DE PEÇAS AGRÍCOLAS

CERAMICA NOVA BELA VISTA LTDA

COMANDO DIESEL TRANSP E LOGÍSTICA LTDA

DALILA LERMEN EIRELI

DRELAFE TRANSPORTES DE CARGA LTDA

FERMAP TRANSPORTES LTDA

FUHR TRANSPORTES

GAPE SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA

JR NOVELLO

KADRE ARTEFATOS DE CONCRETO E CONSTRUÇÃO

KNC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

LEONARDO ANTONIO NAVARINI E CIA

LLG TRANSPORTADORA LTDA

MR RODO IGUACU TRANSPORTES EIRELLI

MURIANA TRANSPORTES LTDA

MZ TRANSPORTES DE CARGA LTDA

P A REZENDE E CIA LTDA

POTRICH TRANSPORTES LTDA

SINAR COSTA BEBER

SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

TIRLONI E TIRLONI LTDA-ME

TRANSPORTADORA ADRIJ LTDA -ME

TRANSPORTADORA CHICO LTDA

TRANSPORTADORA LERMEN

TRANSPOSTADORA ROVARIS

TRR RIO BONITO

VAPE TRANSPORTES LTDA.



Nomes de pessoas:

AIRTON WILLERS

ALEXANDRO LERMEN

ARGINO PEDIN

ASSIS CLAUDIO TIRLONI

CAIRO GARCIA FERREIRA

DIOMAR PEDRASSANI

EDILSON ANONIO PIAIA

RAFAEL BEDIN

ROBERTA BEDIN

SERGIO BEDIN

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.