FreePik Mulher triste

Pesquisa realizada em outubro deste ano pelo Ipec (Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica) , em parceria com o Instituto Patrícia Galvão e o Instituto Beja , reafirma o que se lê diariamente no noticiário brasileiro. Ser mulher no Brasil é um 'papel' de alto risco.

Metade das pessoas entrevistadas (50%) diz conhecer alguma mulher que vive ou já viveu alguma situação de agressão do atual ou do antigo companheiro. Entretando, dentre os homens entrevistados , apenas 6% admitiram ter cometido algum tipo de violência doméstica.

A pesquisa revela também que 55% das vítimas reagiram às agressões e terminaram o relacionamento. Contudo, apenas 1 em cada 5 mulheres vítimas de agressão, denunciou o agressor às autoridades ou delatou o faro a um amigo ou familiar.

O nível de confianção da pesquisa é de 95% com margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

Leia também Bombeiro é assassinado por traficantes na Baixada Fluminense

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.