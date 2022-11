Divulgação Governo do Estado Polícia da Bahia matou um negro a cada 24 horas em 2021

A Bahia é um dos estados mais perigosos para as pessoas negras do país. A contradição é que o próprio estado é tem se mostrado responsável por essa realidade, que oprime a população negra nas periferias baianas.

Um estudo realizado com dados de 2021 revelou que um negro foi morto pelas mãos da polícia a cada 24h em 2021 no estado da Bahia . A pesquisa "Pele alvo: a cor que a polícia apaga" foi divulgada nesta quinta-feira (17) pela Rede de Observatórios da Segurança.

Os dados mostram que no ano passado f oram registradas 1.013 mortes por intervenção policial e que 603 dessas vítimas eram pessoas negras .

Para piorar a situação, o levantamento revela que o Governo da Bahia informou que dessas mortes - 122 casos de assassinatos cometidos por policiais - não estavam sequer incluídos no banco de dados da secretaria do Governo. As razões para esse 'apagão' nos dados também não foram respondidas.

O estado da Bahia é o que apresenta maior letalidade de todo o nordeste e encontra-se na segunda maior do Brasil, ficando atrás apenas do Rio de Janeiro. Outro detalhe importante é que a Bahia tem o maior percentual de pessoas negras mortas pela polícia (98%) quando se descarta os dados de 'não informados'.

A secretaria de Segurança Pública do estado da Bahia não se pronunciou sobre os resultados do levantamento.

