Reprodução / CNN Brasil - 10.11.2022 Presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em discurso no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília

Assessores próximos ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva disserem que o futuro presidente recebeu dez pedidos de reuniões bilaterais durante a COP-27.

Entre os representantes do países interessados em se reunir com Lula estão, China, Estados Unidos e Alemanha, além do presidente do Banco Mundial, David Malpass.

O parlamentar britânico Alok Sharma, ex-presidente da COP-26 realizada em Glasgow, na Escócia, no ano passado, também solicitou encontro com o presidente eleito.

Os encontros bilaterais confirmados serão com secretário-geral da ONU, Antônio Guterres , e com o presidente do Egito, o general Abdul Fatah Al-Sisi. Os outros pedidos ainda não estão confirmados, pois a agente do presidente eleito está apertada.

Na COP-27, Lula participa da mesa de debates Brazilian Hub, no fórum dos governadores da Amazônia Legal e um terceiro evento em que fará um discurso geral para o público presente nas atividades da conferência.

