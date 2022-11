Brunno Dantas/TJRJ Flordelis coloca a mão no ouvido e ora no Tribunal

O julgamento de Flordelis dos Santos de Souza e outros quatro réus pela morte de Anderson do Carmo entra no quarto dia nesta quinta-feira (10). De acordo com o advogado, Rodrigo Faucz, a partir de hoje, as testemunhas de defesa devem começar a ser ouvidas.

Além disso, também estão previstos os três últimos depoimentos de acusação. A oitivia iniciou com atraso, assim como nos outros dias, mas desta vez, às 9h45. No entanto, um pouco antes de começar, a ex-deputada saiu do júri e permaneceu ausente durante todo o primeiro depoimento. O motivo ainda não foi esclarecido.

Além da ex-parlamentar, são julgados no Tribunal do Júri do Fórum de Niterói, na Região Metropolitana do Rio, a filha biológica, Simone dos Santos Rodrigues, os filhos afetivos André Luiz de Oliveira e Marzy Teixeira da Silva, E a neta Rayane dos Santos Oliveira.

Ainda segundo Faucz, o perito que vai prestar depoimento como testemunha de defesa vai falar de forma técnica sobre as acusações, que ele chamou de infundadas e "sem nenhuma prova", que começarão a ser "descaracterizadas" nesta quinta-feira (10). O advogado de Flordelis também criticou os depoimentos que ocorreram desde a última segunda-feira (7) e disse que não se tratavam de testemunhas, mas "informantes que têm interesse direto na condenação" da ex-deputada.

"Nós imaginamos que hoje devem começar a ser ouvidas as testemunhas de defesa. Se demorar no mesmo ritmo que os dias anteriores, talvez ainda não dê. Mas, a testemunha de defesa, o perito e assistente técnico precisa ser ouvido, então nós vamos pedir que ele seja ouvido de forma antecipada. A expectativa é de que hoje, pelo menos, se inicie a parte da defesa. Até agora, desde o início, nunca foi ouvido nenhuma testemunha defesa, então, tudo o que foi pautado até aqui foi da acusação. Por isso até, a gente entende todo esse prejuízo que foi causado na imagem dela (Flordelis), mas a gente espera que a partir de agora seja esclarecido efetivamente os fatos, as situações, as acusações", disse o advogado da ex-parlamentar.

A primeira a depor será a filha afetiva, Roberta Santos, testemunha de acusação. Ainda não há previsão de término para o julgamento. No Fórum, o namorado da ex-deputada, Allan Soares e a família estiveram presentes.



Durante o terceiro dia de julgamento, quatro testemunhas foram ouvidas, sendo: Raquel da Silva, neta da ex-deputada e também filha de Carlos Ubiraci, um dos envolvidos no crime e já julgado; Dayane Freires, filha adotiva, que trabalhava como tesoureira na igreja; Daniel dos Santos de Souza, filho adotivo; e Luana Vedovi Rangel Pimenta, nora de Flordelis e casada com Wagner Pimenta, também conhecido como Misael, filho adotivo.

Na terça-feira (8), durante segundo dia de oitivas, prestaram depoimento o inspetor da DHNSGI, Tiago Vaz de Souza, que atuou nas investigações quando o delegado Allan Duarte assumiu o caso, e os filhos adotivos Alexsander Felipe Matos Mendes, o Luan, e Wagner Pimenta, batizado por ela como Misael.

Já durante o primeiro dia de julgamento, nesta segunda-feira (7), foram ouvidos a delegada Bárbara Lomba, que iniciou as investigações quando era titular da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), o delegado Allan Duarte, responsável pela conclusão do inquérito e Regiane Ramos Cupti Rabello, chefe de Lucas dos Santos de Souza, um dos filhos adotivos da pastora, já condenado por participação no crime.



Acusações

Flordelis é acusada de ser a mandante do crime e poderá responder por homicídio triplamente qualificado (motivo torpe, emprego de meio cruel e de recurso que impossibilitou a defesa da vítima), tentativa de homicídio, uso de documento falso e associação criminosa armada.

Já a filha biológica, Simone dos Santos Rodrigues, e os filhos adotivos Marzy Teixeira da Silva e André Luiz de Oliveira poderão responder por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio e associação criminosa armada. Enquanto, a neta Rayane dos Santos Oliveira, por homicídio triplamente qualificado e associação criminosa armada.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.